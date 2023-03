UNA PARTITA DIFFICILE MA LA BCL VINCE SUL PRATO

Bcl – Prato

14/23 – 36/34 – 63/54 – 84/68

14/23 – 22/11 – 27/20 – 21/14

Una partita difficile che inizia con un Bcl fin troppo guardingo che lascia giocare il Prato, forse fin troppo, il primo parziale è di 14/23, un gap che non promette bene per il proseguo del match.

Nel breve intervallo tra il primo e il secondo quarto, coach Nalin deve aver suonato la carica, tanto che la partita subisce una svolta incredibile, il Bcl inizia a far circolare la palla e a produrre ottime giocate, aggiudicandosi il quarto, doppiando gli avversari.

La ripresa è ancora tutta biancorossa, e come la scorsa partita è un crescendo che gli ospiti non riescono ad arginare in alcun modo, 27/20 è il parziale che il Bcl rifila al Prato, nell’ultima frazione di gioco il Prato prova ripetutamente a perforare la difesa che Nalin ha predisposto, senza però riuscire ad agganciarsi. Il Bcl va spedito e in scioltezza dando agli ospiti l’ennesimo parziale che li mette definitivamente ko. 84/68 il finale che lancia il Basketball Club Lucca verso il centro classifica, consapevole che la strada dei play off è ancora lunga e irta di difficoltà.

Landucci 2, Burgalassi 5, Lenci, Lippi 18 , Barsanti 15 , Russo 2, Tempestini 10, Del Debbio 15, Simonetti 12, Pierini 5, Rinaldi

All.Nalin, ass Giuntoli

Prato

Manfredini 6 , Capanni, Danesi 6, Magni 14, Staino, Navicelli, Ndoye, Pinelli, Smecca 9, Salvadori 18, Pacini 6, Mascagni 9

All. Pinelli, ass Gabbiani

Primi due punti per Russo e Prato che pareggia di liberi, Simonetti da sotto per altri due punti biancorossi, poi è il Prato a fare gioco realizzando un break da 0/7.

E’ un Prato aggressivo che costringe spesso la difesa del Bcl a ricorrere al fallo, mandando troppo spesso in lunetta gli ospiti, 0/6 è il conto dei canestri realizzati a favore del Prato.

Il primo quarto va poi in archivio con 9 lunghezze da dover recuperare, per un punteggio di 14/23 finale.

Il secondo quarto inizia con Bcl più reattivo e decisamente più produttivo 7/0 il parziale che costruiscono nei primi minuti della seconda frazione di gioco.

Bcl in decisa crescita e a metà tempo preciso, Barsanti sigla il sorpasso, poi Del Debbio ci mette del suo e i punti di vantaggio diventano quattro.

Gli ultimi scampoli del secondo quarto scorrono passando da una lunetta all’altra, fino ad arrivare a cinque secondi con palla in mano al Prato che con Salvadori trova una tripla insperata chiudendo sul 36/34

La ripresa è per il Bcl che dimostra la capacità di tenere testa alla prima della classe, mantenendo un vantaggio che oscilla tra gli otto e i dieci punti.

Per i ragazzi di Nalin è un buon momento, buone costruzioni e fluidità di gioco portano punti importanti alla causa, a tre dal termine sono sempre nove le lunghezze che i biancorossi amministrano. Una situazione che porta gli ospiti ad innervosirsi, di fatto i minuti restanti vengono scanditi da falli tecnici e tiri libere, a giocare ci pensa però Simonetti che chiede il quarto con due punti da sotto per il 63/54 finale.

Ultima frazione di gioco con gli ospiti che provano a forzare la difesa del Bcl recuperando due lunghezze che Pierini annulla con un gioco da tre.

Prato in continuo forcing, ma ancora non in grado di impensierire la difesa biancorossa, a cinque dal termine sul tabellone si legge 71/60.

Molte le interruzioni in questa fase di gioco, il Prato comincia a sentirsi sotto pressione e a mano a mano che il tempo scorre vede diminuire drasticamente le su chance di vittoria, tutt’altro clima e atteggiamento quello del Bcl, l’agognata serenità di gioco che Nalin chiedeva si sta letteralmente concretizzando in campo, a due minuti dall’ultima sirena il tabellone segna 79/63.

Ultime fiammate per un Prato che dovrà tornare a casa con una sconfitta che forse non aveva preventivato, 84/68 il finale al Palatagliate e quinta vittoria consecutiva del Bcl.