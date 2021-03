Una panchina rossa anche a Filecchio; e adesso sono 90

BARGA – Alla presenza delle ragazze e della società del Filecchio Women, capolista nel campionato di serie C, si è svolta sabato pomeriggio a Filecchio, presso il centro parrocchiale e gli impianti sportivi, l’inaugurazione della novantesima panchina rossa.

Va avanti insomma nel territorio del comune di Barga l’opera di sensibilizzazione per la lotta contro il femminicidio e la violenza sulle donne; lotta che da noi ha come simbolo la povera Vanessa Simonini di Gallicano, oggi ricordata da decine di panchine rosse presenti su tutto il territorio della Valle e che testimoniano l’impegno contro la violenza di genere. L’iniziativa è stata realizzata da Don Giovanni Cartoni e dai volontari della parrocchia. A collaborare alla organizzazione oltre al comune di Barga ed alla Commissione Pari Opportunità di Barga, l’associazione Non ti scordar di Te e l’associazione calcistica delle Filecchio Women. Era presente anche sabato Maria Grazia Forlì, la mamma di Vanessa.

Come annunciato nell’occasione la sindaca Caterina Campani, l’impegno per combattere in tutti i modi, la violenza contro le donne non si ferma e nemmeno quello di disseminare il territorio di simboli e di moniti. La prossima panchina rossa sarà inaugurata a Sommocolonia il prossimo 25 aprile.

fontenoitv