Una nuova sfida sull’Himalaya attende Riccardo Bergamini:

Una nuova sfida sull’Himalaya attende Riccardo Bergamini: questa mattina la presentazione con il sindaco Pardini e l’assessore Barsanti

E’ stata presentata questa mattina (mercoledì 18 ottobre) a Palazzo Orsetti, alla presenza del sindaco Mario Pardini e dell’assessore allo sport Fabio Barsanti, la nuova sfida di Riccardo Bergamini, l’alpinista lucchese che il 23 ottobre partirà nuovamente alla volta del Nepal con l’obiettivo di individuare e percorrere una via di salita dalla valle Rolwaling mai percorsa prima, proprio nella regione che lo vide nel 2021 raggiungere una vetta inviolata.

Secondo il programma presentato alla stampa, Bergamini, dopo un trekking iniziale nella valle dell’Everest, proseguirà proprio verso la valle Rolwaling, dove attraverserà alcune delle zone meno battute dai flussi turistici. Una regione isolata che si allunga ai piedi del Gauri Shankar (7145 metri) e di altre cinquanta vette che superano i 6000 metri.

Qui, a circa 4800 metri d’altitudine, piazzerà il campo base e deciderà l’obiettivo, valutando ogni fattore influente. Per questa nuova avventura, potrà contare sul supporto di un amico sherpa, che incontrerà nella valle dell’Everest.

Oltre alla nuova emozionante sfida, come nelle altre scalate di Bergamini, non mancherà la parte solidale per la popolazione del luogo. Sono infatti previsti degli aiuti economici per i bambini di un orfanotrofio locale e sarà istituito un patto di amicizia tra il Comune di Lucca e una scuola nepalese conosciuta dall’alpinista, con il supporto del consigliere con delega ai gemellaggi Stefano Pierini.

La sfida sportiva è stata intitolata da Bergamini “ElevaMente”, così come la sua associazione no profit, per indicare il connubio tra impresa sportiva, alpinismo, crescita e formazione. Il rientro in Italia è previsto per la metà di novembre.

Per la sua nuova avventura, Bergamini potrà contare sul supporto e il sostegno di numerose realtà cittadine, che durante la conferenza ha tenuto a ringraziare: Swag, Akeron, Lucar Toyota, Top Speed, Dulcinea, Banca di Pescia, Officina Betti Marino, Pro Shop, BFG, Coplle delle 100 bottiglie, McDonald’s, Garage Daytona e Cross Fitness.