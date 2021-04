UNA NUOVA PRESIDENTE PER IL PARCO MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI!

Siamo vicini al rinnovo della Presidenza del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, un territorio protetto estremamente importante non solo per la Toscana, ma anche per l’Italia e per l’Europa. Negli ultimi decenni, l’istituzione del Parco di San Rossore ha permesso di proteggere e conservare ecosistemi fragili, che altrimenti avrebbero rischiato di soccombere all’invasione distruttrice della specie umana.

Si potrebbe pensare che, in questi tempi in cui sembra essersi risvegliata una certa attenzione all’ambiente che ci circonda, potremmo essere sulla buona strada per affermare definitivamente la necessità di uno stop allo sfruttamento indiscriminato sempre crescente delle risorse e degli ecosistemi naturali, ma purtroppo non è così. Anzi, oggi la minaccia si tinge di verde e, seguendo la logica del greenwashing, continua ad attentare anche alle poche isole felici in cui la natura, con tutte la sua biodiversità, può trovare respiro.

E’ il caso della variante retrodunale della Ciclovia Tirrenica alla Lecciona, e peggio ancora del nuovo MasterPlan della tenuta di San Rossore, che, in nome della necessità di una maggiore fruibilità del Parco, prevede progetti totalmente insensati per un’area protetta, come il prosieguo della Ciclovia Tirrenica nel bel mezzo della Tenuta di San Rossore, sopraelevata, in mezzo agli alberi; o il più grande cinema all’aperto d’Italia, da realizzarsi presso l’ippodromo. Un primato, ancora una volta, dell’antropocentrismo a scapito degli ecosistemi naturali sempre più mortificati e pensati come qualcosa di accessorio invece di essere considerati vitali per contrastare i cambiamenti climatici e rinnovare risorse preziose come Acqua, Aria e Suolo.

Noi ecologisti affermiamo di nuovo, con forza, che l’obiettivo primo, insostituibile, dei Parchi è la protezione degli ecosistemi naturali. Non esistono ma o distinguo: o si segue questa strada o sarà inutile aver istituito aree protette. E’ giusto e bello che le persone possano apprezzarne le bellezze naturali e che i ricercatori possano studiarne i delicati equilibri, ma ciò rimarrà sempre secondario rispetto all’obiettivo principale di protezione e conservazione.

E’ del tutto evidente che come garante di questa importantissima missione è necessario avere una persona di spessore, competente e consapevole dell’importanza del suo ruolo. Abbiamo esaminato le quattordici candidature presentate e riteniamo che le maggiori competenze e sensibilità necessarie siano rappresentate dalle candidate femminili. Come già dichiarato dalle associazioni ambientaliste e da movimenti come Extinction Rebellion, sarebbe davvero un bel segnale se, per la prima volta, fosse eletta una Presidente donna! Oltre che un indubbio vantaggio per le prospettive del Parco, anche un tassello in più verso il raggiungimento della parità di genere per la quale lottiamo come ecologisti e femministi.

E’ da rilevare, inoltre, che è nella componente maschile delle candidature che risiedono le nostre maggiori perplessità: non possiamo accettare che si pensi di poter affidare la presidenza a chi sostiene o addirittura promuove la variante retrodunale della Ciclovia Tirrenica alla Lecciona, come Fabrizio Miracolo, ex presidente di Sea – RetiAmbiente. Il Parco non ha bisogno di questi personaggi, che ci sembrano ancorati ad un modello anacronistico di crescita e sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, cercando, inutilmente, di coniugarlo con una Transizione Ecologica sempre più indispensabile.

Chiediamo quindi, con forza, alle amministrazioni comunali di Massarosa, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Viareggio, i comuni interessati dal Parco, di selezionare una terna di candidate tutta al femminile, in modo da consentire al presidente Giani una scelta illuminata e proficua per la salvaguardia degli ecosistemi della nostra bellissima Regione!

Europa Verde Toscana

Giovani Europeisti Verdi Toscana

Un cuore per Vecchiano