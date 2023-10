Yamila Bertieri consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano ha depositato presso l’ Unione dei comuni della MediaValle del Serchio una nuova interrogazione con oggetto la Pieve di Cerreto.

Tale pieve- esordisce Bertieri – viene menzionata la prima volta in un documento del 995 con il titolo “Domini et Salvatoris et S. Fridiani et S. J. Baptiste” intitolata a San Frediano e a S Giovanni.

Come tutte le Pievi presenti nella Provincia di Lucca, ha contribuito attraverso l’arte e la fede, alla crescita culturale e sociale del territorio.

Purtroppo la Pieve in questione è una struttura molto fragile tanto che nei secoli ha necessitato di vari e importanti interventi di ristrutturazione.

Molte le informazioni fornite in questi ultimi tre mesi sia a mezzo stampa che con canali social, su probabili finanziamenti diretti al suo recupero ma, ad oggi nulla sembra essere cambiato e da parte di molti cittadini vi sono forti malumori per l’assenza di attenzione concreta a tale situazione .

Sono stati fatti riunioni ed incontri con nessuno coinvolgimento non solo di noi consiglieri di opposizione ma, nemmeno di altre persone che in questi anni hanno manifestato un forte interesse alla situazione.

Più volte- sottolinea Bertieri – ho segnalato il bisogno di un intervento diretto su tale struttura sia attraverso una interpellanza depositata nel novembre del 2020, sia attraverso un sopralluogo nel 2021 insieme ad alcuni tecnici e al mio capogruppo in consiglio comunale Lorenzo Bertolacci con l’ impegno da parte di essi (dei tecnici del comune)di trovare una soluzione e sia attraverso un confronto avvenuto nei primi mesi di giugno di questi anno con sua eccellenza l’Arcivescovo di Lucca che si è reso molto disponibile.

Non vedendo però ad ora nessun cambiamento nei fatti da parte del comune , ho deciso di depositare presso l’ Unione dei Comuni della MediaValle del Serchio (anche a seguito di un post del primo cittadino del 27 giugno in cui afferma che come amministrazione all’interno dell’Unione dei Comuni, hanno presentato, ad un bando dedicato, una richiesta di finanziamento per iniziare il restauro della Pieve e che entro settembre avrebbero saputo se sarebbe stato finanziato) una interrogazione in cui chiedo se vi è la possibilità di effettuare una sollecitazione per poter sapere con precisione i tempi di erogazione del finanziamento e se vi è la possibilità di sapere con precisione se vi è l’ intenzione di effettuare un intervento su tale struttura.

Settembre è passato, siamo a metà ottobre e tra le funzioni infatti che rientrano nella competenza dell’Unione dei comuni vi è kanche quella della “riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale” e

La Pieve di Cerreto è un grandissimo valore aggiunto importante da un punto di vista storico e culturale che non deve essere trascurato ma recuperato.