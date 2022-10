una nota dell’assessore Fabio Barsanti sulla questione relativa al progetto del nuovo polo sportivo alle Tagliate.

L’assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti, interviene con una nota sulla questione relativa al progetto del nuovo polo sportivo alle Tagliate, sottolineando come lo stesso “sia stato valutato e approfondito per l’alto senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, al fine di apportare migliorie e mitigarne l’impatto economico”.

In seguito al dibattito in sede di Consiglio, l’assessore aggiunge: ”Abbiamo presentato in Consiglio, non avendone l’obbligo ma per puro senso di condivisione, l’atto di indirizzo della variante, che è stato approvato all’unanimità. Siamo soddisfatti di questo periodo di approfondimento e confronto con la cittadinanza, utile ad affinare il progetto nei suoi vari aspetti. Se avessimo avuto la possibilità di pensare da zero sia la vasca ludico-motoria e la palestra di pugilato, oggetto del progetto, che il nuovo insediamento sportivo nell’area delle Tagliate interessata, avremmo impostato diversamente il lavoro. Grazie tuttavia alla preziosa interlocuzione con il progettista, avvenuta di concerto con l’assessore Buchignani, abbiamo apportato alcune piccole modifiche al progetto che ci hanno consentito di abbattere i costi, lievitati a causa del caro-materiali, per una cifra intorno ai 450mila euro. Queste modifiche, le uniche possibili in questa fase avanzata del progetto, sono la sostituzione degli infissi in alluminio con quelli in pvc e la progettualità prevista per il retro della struttura, risparmiando sull’impianto della pioppeta in favore del mantenimento di spazio utile per future destinazioni legate ovviamente a progetti sportivi, essendo la zona confinante con il verde del Parco Fluviale. Il costo complessivo del progetto ammonta adesso a 3 milioni e 575mila euro, con un contributo PNRR di 1 milione e 375mila euro e un cofinanziamento del Comune che ammonta a 2 milioni e duecentomila euro, che in caso di avvio delle procedure di gara entro il 31 dicembre 2022 potrà diminuire a 1 milione e 925mila euro grazie al recupero del 20% del finanziamento PNRR (275mila euro). I nostri obiettivi, ovvero riportare la cifra del cofinanziamento a quella inizialmente prevista di 1 milione e 900mila euro sono quindi stati raggiunti”.

“Abbiamo riconosciuto e verificato come il progetto – sottolinea infine – risponda a precise esigenze della cittadinanza, che troverà con la nuova vasca una struttura finalmente a misura di tutti e in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie con problemi legati alla disabilità, e che con la nuova palestra valorizzerà adeguatamente una società storica come la Pugilistica Lucchese, orgoglio del nostro territorio e promotrice di iniziative sociali. Sarà inoltre un progetto ad alto grado di auto-sufficienza dal punto di vista energetico, che va ad inserirsi, in una visione più ampia, nel piano di rilancio della zona dal punto di vista sportivo, con progettualità parallele sul Parco Fluviale e nel complesso dell’Acquedotto. Concludo precisando come non tutta la maggioranza fosse effettivamente entusiasta di questo progetto ereditato, ma anche come, per senso di responsabilità e correttezza, abbia dato fiducia all’atto di indirizzo e dunque al progetto, dando così una netta risposta ai tentativi di strumentalizzazione”.