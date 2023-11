Una nana buona come questa non l’avevo mai mangiata:

Una nana buona come questa non l’avevo mai mangiata: un po’ per merito della nana allevata all’aperto, ma soprattutto per merito di mia cugina che l’ha farcita ben bene e l’ha cucinata in forno con una cottura molto lenta che ha permesso alla carne di rimanere morbida e succosa.

Ingredienti

• una nana, o anatra in italiano, pronta per la cottura

• 2 salsicce

• sale

• pepe

• aglio

• finocchio

• fette di rigatino

• 2 bicchieri d’acqua

• ½ bicchiere d’olio

• 1 bicchiere scarso di vino bianco

• patate a tocchetti

Procedimento

Salare e pepare la nana, farcirla con le salsicce, la salvia, l’aglio e il finocchio.

Avvolgerla nelle fette di rigatino e legarla.

Metterla in una larga teglia con l’acqua, il vino e l’olio e tenerla in forno

a 120° per due ore e mezzo

a 140° per un’ora

a 220° per mezz’ora o più fino a doratura

Girare la nana via via la nana e bagnarla con il fondo di cottura.

Dopo circa due ore aggiungere anche le patate.

i sapori dei ricordi ricette toscane