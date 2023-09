Una mostra “su misura” per la storia delle Grasce



Un progetto espositivo pensato appositamente per lo spazio che lo accoglierà, vale a dire la sala delle Grasce, antico deposito di granaglie intriso di memorie legate alla chiesa e al convento di Sant’Agostino: è “Lo spirito della materia. La materia dello spirito”, la nuova mostra personale di Fabio Iemmi che sarà inaugurata sabato 23 settembre alle 18.

Iemmi, attivo nella direzione tecnica e artistica nell’ambito del restauro architettonico ed esperto di accessibilità universale e comunicazione accessibile, lavora da sempre in stretta connessione con i luoghi, potenziandone l’identità attraverso l’uso dei colori e dei materiali con i quali realizza le sue opere. Così, le pietre della sala, gli ossidi e i materiali organici diventano protagonisti dei dipinti e delle sculture e rendono omaggio alla sua storia: “Natura e architettura sono spesso in dialogo – scrive la curatrice, Marina Dacci – sia nella scelta dei materiali, sia nei pattern evocati nei suoi lavori di matrice aniconica. Le Grasce sono un luogo connesso alla nutrizione che l’artista coglie non solo come sussistenza fisica ma anche spirituale, di cui i materiali impiegati divengono portatori evocativi. Anche i titoli delle opere rimandano alla relazione tra due mondi: quello della carne e del corpo governato dalle sue necessità e la tensione verso un’ascesa liberatoria in cui buio e luce sono in dialogo”.

La mostra, allestita con il patrocinio del Comune e sostenuta, fra gli altri, da Apuana SB, società toscana che ha sviluppato progetti di marcatura e anticontraffazione, resterà a Pietrasanta fino al 15 ottobre: sarà visitabile, con ingresso libero e gratuito, da giovedì a sabato in orario 17-22, la domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Informazioni al numero 0584 795500 oppure nella sezione “Eventi” del sito del Museo dei Bozzetti.