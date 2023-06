Una mostra per raccontare il “Tavolo di Continuità”

Una mostra fotografica per raccontare le attività svolte da bambini e insegnanti durante il Tavolo di Continuità 0-6 anni, aperto per i Comuni di Pietrasanta e Seravezza. Domani (venerdì 23 giugno) alle 17, negli spazi della Versiliana dei Piccoli a Marina di Pietrasanta, genitori, insegnanti e bambini festeggeranno la chiusura del percorso di formazione congiunta per educatori e docenti delle scuole dell’Infanzia organizzato dalla Conferenza Zonale della Versilia grazie ai finanziamenti Pez (Progetti educativi zonali) della Regione Toscana.

Protagonisti della giornata saranno i due Istituti Comprensivi di Pietrasanta, quello di Seravezza e i nidi: si evidenzieranno le esperienze nate dal confronto tra le varie realità scolastiche nei due anni appena trascorsi, testimoniate attraverso la mostra che rappresenterà anche un punto di partenza verso nuove progettualità.