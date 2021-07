Una mostra dedicata alla seta fra storia, arte ed economia a Lucca

Inaugura sabato 3 luglio al castello di Porta San Pietro e sarà visitabile fino al 25 luglio. L’iniziativa rientra negli eventi del Vivi Lucca 2021.

Inaugura sabato prossimo (3 luglio) alle 17.00, al castello di Porta San Pietro sulle mura, la mostra “Seta- storia, arte, economia a Lucca”, inserita negli eventi del calendario Vivi Lucca 2021.

Tessuti preziosi, fotografie d’epoca, xilografie giapponesi, broccati d’oro antichi, abiti e kimono contribuiranno alla narrazione della storia della seta, dalla scoperta in Cina al primo incontro con l’Impero Romano, dalla sua produzione in Italia a partire dal Settimo secolo al flagello della pebrina, la malattia del baco da seta, alla soluzione dei bachi sani in Giappone. Un focus specifico sarà dedicato all’arte serica a Lucca.

La mostra, che resterà aperta fino al 25 luglio, si arricchirà di eventi collaterali, con conferenze, visite guidate e laboratori. Sarà possibile visitarla dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 20; il sabato anche la mattina dalle 11 alle 13.

All’inaugurazione, sabato 3 luglio, saranno presenti il sindaco Alessandro Tambellini, Maria Curto- presidente dell’associazione Lucca info & guide, Ilaria Del Bianco- presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, il direttore del Museo d’Arte orientale Mazzocchi Paolo Linetti, la presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi, Maria Vittoria Zucchelli- mediatore culturale area biodiversità del Museo di Trento, Bruno Micheletti- direttore dell’Istituto storico sezione di Bagni di Lucca.