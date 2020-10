Una mattina…mi son svegliato….

E’ senz’altro giusto e opportuno chiudere le ferite di una guerra civile di oltre settanta anni fa, una lotta fratricida che ha avuto vinti e vincitori e di questo è altrettanto giusto farsene una ragione.

Chiedere di sopire dopo tanti anni il dramma umano di tanti morti italiani sotto bandiere contrapposte è legittimo, ma senza volerne annebbiarne la conclusione.

La Costituzione e la Storia di un grande Paese come l’Italia non può essere messa in discussione né cambiata, a posteriori, nei suoi valori: quella è e quella rimane.

Giusto raccontarla alle nuove generazioni, perché gli errori tragici commessi dalla dittatura fascista debbono essere ricordati come monito perché non si ripetano: dalla Guerra alle leggi razziali, dalla odiosa persecuzione degli ebrei alla carcerazione per gli oppositori del regime, dall’esaltazione della supremazia della razza ariana allo sterminio di eritrei, abissini e libici.

Insegnare ai giovani a cantare “Bella Ciao”, esaltare i i sacrifici fatti da pochi per ridare libertà e dignità a molti, è ancor più utile ai giorni nostri, dove hanno ripreso forza movimenti e partiti che non solo si richiamano ad un passato condannato dalla Storia ma ne scimmiottano le tragiche parole d’ordine: “Prima gli Italiani” “Europa matrigna” “Difendiamo i confini della Patria” “Ringrazio Voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria” “Il cuore di Maria Immacolata ci porterà alla Vittoria” e altro ancora. Quali differenze con le frasi di Mussolini: “Dio, Patria, Famiglia” “Dio e Patria: ogni altro affetto, ogni altro dovere vien dopo.“ “Dio stramaledica gli inglesi” “Lo spazio vitale dell’Italia” “Un posto al sole” “Per noi fascisti le frontiere, tutte le frontiere, sono sacre. Non si discutono: si difendono“.