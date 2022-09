UNA GIORNATA DI SPORT E DIVERTIMENTO AD ALTOPASCIO

FESTA DI FINE ESTATE – OPEN SPORT 2022:

ALTOPASCIO, 2 settembre 2022 – Un’intera giornata dedicata allo sport, all’inclusione, ai giovani e alle famiglie, con la possibilità di provare un allentamento di calcio, di pallavolo o di basket, ma anche Baskin, scherma, pattinaggio, tiro con l’arco, calciobalilla, ciclismo, yoga, ginnastica artistica e ritmica, footgolf e taekwondo. E ancora, esibizioni sul palco, premiazioni e cerimonia dei meriti sportivi, tornei, negozi aperti, il concerto della Jova Safari tribute band, il Barba Fantasy Show e i fuochi d’artificio: questa è la Festa di fine estate – Open sport 2022, organizzata dall’amministrazione comunale con il Centro commerciale naturale di Altopascio e grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che riempirà le piazze e le strade di Altopascio sabato 10 settembre. Una festa dello sport rivista, aggiornata, arricchita e sempre più coinvolgente.

La manifestazione, che si svilupperà tra il parco delle Mura castellane, il parcheggio e il parco Aldo moro e il centro paese (comprese piazza della Magione, via Cavour e piazza Tripoli) è stata presentata in conferenza stampa dal sindaco Sara D’Ambrosio, dall’assessore allo sport, Valentina Bernardini, dall’assessore alle attività commerciali e alla promozione del territorio, Adamo La Vigna, dalla presidente del Centro Commerciale naturale di Altopascio, Federica Benedetti Stefanini e dai rappresentanti delle associazioni sportive e del terzo settore del territorio.

Open Sport 2022 sarà una festa per tutti, una giornata dedicata allo sport, allo stare bene insieme, senza distanze, differenze, ostacoli o barriere. L’occasione per far conoscere le tante realtà sportive attive sul territorio altopascese e zone limitrofe, con l’obiettivo di valorizzare al massimo il grande lavoro quotidiano che le associazioni e le società sportive compiono ogni giorno con i bambini e i ragazzi. Il tutto in piena sinergia con il centro storico e le attività commerciali, che dalle 20 e fino a tarda notte aspettano grandi e piccoli con negozi aperti, street food, musica, spettacoli per bambini e il concerto della tribute band di Jovanotti per chiudere l’estate con i fuochi d’artificio (dalle 23).

IL PROGRAMMA. Si inizia sabato mattina alle 11 con l’apertura delle 25 postazioni – tante quante sono le società sportive coinvolte – dislocate in 3 aree del centro di Altopascio: parco delle Mura Castellane, parco Aldo Moro e parcheggio del piazzale Aldo Moro. Qui, infatti, sarà possibile mettersi alla prova e ricevere tutte le informazioni sui corsi previsti durante l’anno per footgolf, pallavolo, calcio, rugby, scherma, tiro con l’arco, calcio balilla, danza, ciclismo, pattinaggio, tennis, basket e Baskin, dodgeball, yoga, ginnastica artistica e ritmica, karate e taekwondo. Una vera e propria festa, interamente dedicata allo sport inclusivo, accessibile, per tutti. Sarà inoltre possibile partecipare ai numerosi tornei in programma: alle 11 partiranno le partite di calcio, mentre nel pomeriggio tra le 15 e le 15.30 al vie le competizioni di footgolf, basket, Baskin e calcio balilla. Contemporaneamente, a partire dalle 15.45, si alterneranno sul palco di piazzale Aldo Moro le esibizioni dei tanti giovani atleti delle società sportive presenti: dalla danza di Just Believe e Soul Dance alla ginnastica ritmica e artistica, ma anche karate e taekwondo, scherma medievale, balli caraibici e pattinaggio. Spazio anche alla pesca, con la gara in programma al laghetto del Valico dalle 15 alle 17. Alle 18, al termine dei tornei, i partecipanti saranno premiati sul palco prima di procedere, in un lungo corteo, in direzione piazza della Magione (ore 19) per la cerimonia di premiazione dei meriti sportivi per le ragazze e i ragazzi che si sono distinti nella stagione 2021/2022. Nella giornata di festa e divertimento, ci sarà spazio anche per il Barba Fantasy Show, uno spettacolo a tutte risate e stupore, a metà tra l’arte di strada e il teatro che affascinerà i bambini e divertirà gli adulti (ore 20 piazza della Magione). Con negozi aperti, street food e musica itinerante lungo via Cavour, la serata prosegue fino alle 21.30 quando, in piazza Tripoli, salirà sul palco la Jova Safari Tribute Band per un concerto super divertente con i grandi successi di Lorenzo Jovanotti. La Festa di fine estate – Open sport 2022 chiuderà alla grande con i fuochi d’artificio. La partecipazione alla giornata è libera e aperta a tutti.

La Festa di fine estate – Open sport 2022 è organizzata grazie alla collaborazione con Misericordia di Altopascio, i gruppi Fratres di Altopascio, Marginone e Spianate, Avis Altopascio, il Centro di Aggregazione di Altopascio e con il sostegno di Conad, Pam e Penny Market e Diego Fuochi d’artificio (per lo spettacolo pirotecnico).

Di seguito tutte le associazioni e le società sportive che saranno presenti: Freestyle Valico Asd, Asd Panda Baskin Altopascio, Asd Nuovo Basket Altopascio, Asd Toscana Dodgeball, Soul Dance Asd, US Marginone Ciclismo, USD Montecarlo Ciclismo, Asd Just Believe Dance Studio, Asd Sport Toscana Calcio Balilla, Associazione Sportiva Il Valico, Asd L’Acquario, Olympiagym Altopascio, Asd KIN SORI Taekwondo, FootGolf Toscana, Asd Antica Scherma, Asd Tau Academy, Asd Tau Calcio Altopascio, U.S.D. Marginone 2000, Porcari Volley, Asd Arcieri della Real Villa, Polisportiva Virtus Orentano, Asd Rugby Lucca, Cuore Latino, Aps Nutri la Vita.

Il programma completo è consultabile sul sito www.ioscelgoaltopascio.it e sui canali social istituzionali.