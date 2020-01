Una giornata di sopralluoghi e di confronto in Garfagnana per il presidente Luca Menesini

accompagnati dalla dirigente della #Provincia, architetto Francesca Lazzari.

Tra le tappe: gli istituti superiori di #Castelnuovo, la Fortezza di Mont’Alfonso, #Camporgiano e molte strade provinciali. Al termine del pomeriggio, riunione con i #sindaci dei Comuni della #Garfagnana alla sede dell’Unione dei Comuni, per iniziare un nuovo percorso di collaborazione e partecipazione e costruire insieme la Provincia dei Sindaci