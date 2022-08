Una giornata di sensibilizzazione sulle malattie del comportamento alimentare: oggi Forte dei Marmi

Una iniziativa dell’associazione Mi Nutro di Vita, patrocinata dal Comune, accolta e promossa dall’assessore alle Politiche Sociale Simona Seveso e condivisa con l’Unione Proprietari Bagni per evidenziare le diverse problematiche dei disturbi alimentari e far sì che chi ne soffre possa capire che se ne può uscire solo se aiutato psicologicamente e fisicamente da professionisti e non in maniera autonoma.