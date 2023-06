Una Finale “A” Bronzo tutta “made in Pietrasanta”

Sull’anello blu del “Falcone e Borsellino”, mentre tanti studenti e studentesse di Pietrasanta si cimentavano in scatti e salti per una giornata di sport e divertimento, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, l’assessore allo sport Andrea Cosci, il delegato provinciale di Lucca della Fidal Sergio Martinelli e il delegato del Coni Point Lucca Stefano Pellacani hanno presentato la Finale “A” Bronzo dei Campionati italiani a squadre di atletica leggera su pista.

Due giorni, sabato 10 (inizio gare alle 15,30 con il triplo femminile) e domenica 11 giugno (ultima allo start la 4×400 maschile, alle 12,30) che segnano il primo, grande evento di ordine nazionale ospitato dal rinnovato impianto di via Pisanica dopo il corposo intervento di rigenerazione realizzato dall’amministrazione comunale con un investimento complessivo di circa 665 mila euro, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dal bando nazionale “Sport e Periferie” del Coni.

“Questo appuntamento – ha dichiarato Giovannetti – è il coronamento dello sforzo che abbiamo fatto nel mandato precedente, trasformando un impianto fatiscente e poco utilizzabile anche per allenamenti amatoriali in un’eccellenza assoluta, capace di dare un impulso nuovo all’offerta turistica di Pietrasanta e della Versilia. Si rivolge, infatti, a un target che chiede spazi anche fuori stagione: possono esserci occasioni di ospitare grandi eventi, attraverso le Federazioni nazionali e internazionali, oppure di incrementare le presenze sul territorio accogliendo società italiane e straniere che cercano strutture facili da raggiungere, performanti e in luoghi con un clima mite per le loro sessioni di allenamento”.

“Abbiamo investito tantissimo nello sport e nelle strutture sportive – ha proseguito l’assessore Cosci – per mettere i nostri ragazzi in condizione di praticare qualsiasi disciplina in sicurezza e massima comodità e offrire, come nel caso di questi Assoluti, anche un palcoscenico per grandi manifestazioni. La finale A “Bronzo” porterà la firma di Pietrasanta anche per un altro aspetto: siamo infatti riusciti a coinvolgere l’Istituto Stagio Stagi e la Fonderia Artistica Mariani, che ringrazio, per realizzare i trofei destinati alle due squadre vincitrici dei campionati, chiudendo così ancora una volta quel circuito virtuoso che unisce la scuola, l’arte, i maestri artigiani e, in questo caso, lo sport”.

E’ stato infatti Samuele Sabatino, studente dello “Stagi”, a disegnare il modello del trofeo, poi “trasformato” in opera bronzea dagli artigiani della fonderia pietrasantina. Un procedimento creativo al quale hanno partecipato anche il professor Roberto Giansanti, coordinatore del liceo artistico e il professor Fabio Berti. E “d’autore” è anche il manifesto dell’evento, grazie al pittore pietrasantino Valente Taddei che ha messo a disposizione la sua opera “Cacciatore di stelle”.

“Mancava da tanto, un evento federale di questo livello, in Toscana – ha sottolineato Martinelli – un plauso a chi ha avuto la lungimiranza di investire risorse nel recupero di un impianto sportivo, sia nelle sue componenti primarie come la pista, le pedane e la zona-lanci ma anche in quelle accortezze che rappresentano un ‘plus’ di grande pregio, come l’area di riscaldamento coperta sempre molto apprezzata dagli atleti, oltre che funzionale in condizioni meteo avverse”.

In pista, da sabato, circa 400 atleti per rappresentare le 11 società finaliste maschili e le 12 femminili provenienti da tutta Italia: “Tra loro ci saranno tanti Azzurri – ha sottolineato Matteo Mattei, presidente dell’Atletica Pietrasanta Versilia – come la lanciatrice del disco Daisy Osakue, oro alle Universiadi e Olimpica a Tokyo 2021, la velocista della Nazionale Irene Siragusa, Nazzareno Di Marco, nazionale del lancio del disco e Maria Roberta Gherca, campionessa italiana indoor 2023 di salto con l’asta”.

Fittissimo il programma della “due giorni”: dalla velocità al mezzofondo, la marcia, le staffette, i lanci di peso, disco, martello e giavellotto e i salti in alto, lungo, con l’asta e triplo. Con ingresso libero sia sabato che domenica.