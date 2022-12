Una fiaccolata schioppettante quella organizzata a Barga dal Vespa Club

BARGA – Tanto colore, luci di Natale ed allegria per la fiaccolata di Natale in vespa e moto e con qualsiasi altri mezzo purché addobbato, organizzata dal Vespa Club Barga con il supporto dei Gatti Randagi.

Tanto colore, luci di Natale ed allegria per la fiaccolata di Natale in vespa e moto e con qualsiasi altri mezzo purché addobbato, organizzata dal Vespa Club Barga con il supporto dei Gatti Randagi.

L’evento, iniziato nel pomeriggio, ha visto poi la colorata sfilata, nella stessa serata della Fiaccolata di Gallicano, condividendo anche l’obiettivo di permettere di fare beneficenza con il ricavato della manifestazione. Così sarà, come è sempre stato del resto anche nelle precedenti edizioni della manifestazione, promossa dall’attivissimo vespa club di Barga; con donazioni alle realtà del sociale del territorio.

Prima della fiaccolata, un po’ di cose buone da mangiare, due chiacchiere, il saluto della prima cittadina di Barga e la tradizionale benedizione impartita da don Stefano Serafini che di fatto apre poi il via alle danze.

Il corteo colorato e rombante di vespa, moto ed altri mezzi d’epoca dai particolarissimi addobbi natalizi, ha girato per le vie della nuova Barga per poi fare ritorno in piazza Pascoli che è stato il principale teatro della manifestazione.

A proposito di Natale e particolari addobbi natalizi, da segnalare il bellissimo ape calessino travestito da presepe realizzato da Alfredo Moscardini. Bravissimi.

fonte noitv