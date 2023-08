Una festa dedicata al “formenton 8 file” a Pieve Fosciana

PIEVE FOSCIANA – Se c’è una festa in Valle del Serchio che ha saputo mettere al centro la valorizzazione della materia prima ma anche del territorio è sicuramente la Festa organizzata dalla ASD Pieve Fosciana, dedicata al Formenton 8 file.

Il formenton 8 file è un mais che fu coltivato moltissimo nel passato nella periferia di Pieve Fosciana, territorio molto apprezzato dal punto di vista agrario; oggi è un eccellenza del territorio.

ecco allora la bella idea di mettere insieme piatti derivati dalla lavorazione del mais, e quindi polenta abbinata a 4 caratteristici luoghi o aie di Pieve Fosciana; il tutto generando un percorso gustativo.

Si parte dall’antico convento per arrivare all’aia del Valdrighi per apprezzare la polenta come antipasto, poi nel retro della Pieve, nell’aia del prete, con la polenta incaciata, davvero un piatto caratteristico di tutta la Garfagnana; sempre nel centro storico il gruppo dei cacciatori ha proposto la polenta con il cinghiale in questo caso in sinergia con i polentari di Filecchio.

Infine dulcis in fundo, ecco il mulino dell’Ercolano dove l’associazione Muscicale Rossini ha servito Polenta, cipolla, tonno e pomodori dell’orto.

Tra l’altro oggi il mulino dell’Ercolano, ancora perfettamente operativo, è una sorta di aula didattica in quanto qui vengono spesso giovani studenti per assistere al lavoro della molitura.

Al termine della

Manifestazione comunque, tanta soddisfazione da parte di tutti