Una doppia dedica per il presepe di piazza Duomo

Una doppia dedica per il presepe di piazza Duomo

La cupola del Pantheon romano che diventa cielo, omaggio all’artista rinascimentale Raffaello Sanzio di cui, nel 2020, ricorrevano i 500 anni dalla morte: è l’immagine scelta dall’istituto “Don Lazzeri-Stagi” per rappresentare il fondale del presepe in piazza Duomo a Pietrasanta, iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con il Comune e la parrocchia di San Martino. Studenti e docenti hanno deciso di riportare sullo sfondo della Natività la parte più suggestiva della cupola: il foro, unica fonte di luce dell’edificio e simbolo dell’intima connessione tra cielo e terra.

“Vi porto i ringraziamenti di tutta l’amministrazione comunale – ha detto il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, ai ragazzi raccolti in piazza – per questo splendido lavoro. Ancora più prezioso perché realizzato nel vostro tempo libero, fuori dall’orario scolastico. L’istituto “Stagi” è il presente ma soprattutto il futuro della nostra comunità: essere al vostro fianco è un dovere e un grandissimo piacere che non vedo l’ora di rinnovare, nei prossimi mesi, con altre iniziative”.

“Sono contento – ha esordito il dirigente dell’istituto scolastico, Germano Cipolletta – perché ultimamente, con il sindaco, ci vediamo sempre per cose belle che facciamo insieme: l’amministrazione comunale e la scuola, in un’unica rappresentazione di un’unica città d’arte. Come isituto, siamo portatori di un vessillo che fa di questa città un luogo unico al mondo e spero che la nostra attività, finalizzata alla creazione di tecnica e arte, possa contribuire a innalzare l’immagine di Pietrasanta”.

“Quello che avete realizzato esalta la cultura e la storia della nostra terra – ha sottolineato Don Stefano D’Atri – ma è anche un grande simbolo: il presepe è la rappresentazione più autentica del Natale e quel bambino che aggiungeremo la notte del 25 dicembre è speciale, portatore di un messaggio che attraversa i secoli, la storia, l’umanità e i nostri cuori”.

L’opera, ispirata a uno schizzo a penna dello stesso Raffaello e dedicata al professor Claudio Marchetti, è stata realizzata utilizzando materiali di recupero, dalle bustine di tè alle piastrine antizanzare, dagli studenti delle classi 2° BL, 3°CAD, 3°BL e 4°BL: Gaia Pranzo, Giulia Leonardi, Anna Salvini, Emanuele Nucci, Maxi Senna, Daniel Battistini, Giulia Bianucci, Erika Convalle, Issusa Manfredi, Giacomo Salvetti, Giulio del Carlo, Giulia Gazzoli, Aurora Giorgini, Leonardo Coppola, Andrea Giannoni, Giulia Sacchelli, Alice Orlandi, Sandra Sargentini, Janis Mac Harg, insieme alle docenti Ilaria Tamburini, Annalisa Atlante, Ilaria Flora, Debora Tacconi e Valentina Damiano e con il coordinamento delle insegnanti Catia Chicchi e Vanna Giorgetti.

Il “taglio del nastro” del presepe in piazza Duomo, al quale ha partecipato anche la presidente della commissione comunale scuola, Sandra Da Prato, è stato anticipato dalla donazione di un defibrillatore da parte della famiglia del compianto professore: il dispositivo salvavita è stato collocato all’interno della palestra del “Don Lazzeri-Stagi”, a disposizione di tutti i frequentatori. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato, oltre ai familiari del docente, l’assessore a sport e associazionismo di Pietrasanta Andrea Cosci, i rappresentanti del Comune di Camaiore Andrea Boccardo e Nicola Rombi, dell’istituto scolastico pietrasantino, dei Vigili del Fuoco e della Misericordia di Pietrasanta, oltre a Frank Liber, dirigente della scuola superiore di Moers con la quale lo Stagi è “gemellato”.