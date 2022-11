Una donna è stata investita, uccisa e trascinata per 8 chilometri vicino a Senigallia

AGI – Una donna di 81 anni di origine tedesca è stata investita e uccisa mentre soccorreva il suo cane, travolto da un furgone, e il suo corpo è stato ritrovato a otto chilometri di distanza: è accaduto a Marzocca di Senigallia, in provincia di Ancona.

L’ipotesi è che la donna sia stata investita da un altro mezzo, forse un autocarro, sopraggiunto poco dopo, e trascinata per un lungo tratto. Il cane è morto sul colpo mentre il corpo della donna è stato notato in una via a otto chilometri di distanza da un passante che ha avvertito le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i Carabinieri. È stato ascoltato il conducente di un furgone che ha ammesso di aver investito un cane.