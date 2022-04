Una donna – E’ stata investita da una Renault megane mentre attraversava le strisce pedonali.

SAN CONCORDIO – E’ stata investita da una Renault megane mentre attraversava le strisce pedonali.

Una donna è stata portata all’ospedale san luca, in codice giallo, dopo l’incidente avvenuto stamani alle 11,30 in via Consani, a San Concordio.

Stando ad una prima ricostruzione, la donna si apprestava ad attraversare sulle strisce di fronte alla tabaccheria quando è sopraggiunta una Renault Magane il cui conducente non è riuscito ad evitare l’impatto.

La donna è finita a terra e si è procurata alcune contusioni.