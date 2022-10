UNA DONNA DI 75 ANNI SI PERDE NEL BOSCO – MENTRE CERCA I FUNGHI – SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti alle ore 17:10 in località Montingegnoli nel comune di Radicondoli, per la ricerca di una persona dispersa nel bosco.

Attivate e invitate le squadre di terra e le unità cinofili che hanno iniziato la ricerca. Alle ore 18:15 le unità cinofile hanno individuato e recuperato una donna di anni 75 che aveva perso l’orientamento mentre era alla ricerca di funghi.

La donna è stata condotta in zona sicura ed affidata ai sanitari del 118 per i controlli di prassi.