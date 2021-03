Una donna di 68 anni sarebbe inciampata su una radice e avrebbe battuto la testa in un albero. IN CODICE ROSSO A CISANELLO

allertato il 118 intorno alle 16 di ieri pomeriggio sabato , per evento avvenuto in una zona abbastanza impervia del morianese, in località “Il Colle”.

Una donna di 68 anni (D.M. le sue iniziali) sarebbe inciampata su una radice e avrebbe battuto la testa in un albero.

Ha riportato un trauma cranico commotivo, anche se è stata sempre cosciente, ed è stata centralizzata a Pisa in codice rosso con un’ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano ed il medico dell’automedica di Lucca (era stato allertato Pegaso che però in quel momento non era disponibile).