UNA DOMENICA A PRANZO – DOVE AL PAPPAFICO – PER CONOSCERE ……………… L’AMORE SE ESISTE ANCORA………

EVENTO UNICO!

Organizzazione: Luis Paldi Night Single Elite

La Domenica 7 FEBBBRAIO, a pranzo aperta a tutti i single della toscana 45+ (età da 45anni a salire)

In linea con la legge covid2019

obbligo uso mascherina ogni qualvolta non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il pranzo si svolgerà presso il ristorante Il Pizzicotto all’interno del Pappafico in ampi spazi, quindi in assoluta sicurezza con tavoli formati massimo da 4 persone come da norme attualmente vigenti.

Un pranzo insieme per fare nuove conoscenze con musica di sottofondo

ABBIGLIAMENTO: gradito casual/sportivo ed elegante

ARRIVO: h 12:30 max 12:45, si prega arrivare in orario, verifica presenza e pagamento sempre rispettando le distanze.

POSTI A SEDERE

ricordiamo che sarete voi a scegliere il tavolo ed il posto dove sedervi per il pranzo (max 4 posti)

Costo 30€ a persona

Pranzo servito tutto pesce (su richiesta menù terra)(liquori esclusi)

**per variazioni sul menu comunicarlo al momento della prenotazione**

📌PRENOTAZIONE PRANZO SOLO DA QUI📌

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “pranzo dei single pappafico”

si consiglia di prenotare per tempo, questo è sempre un evento molto atteso.

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.

Il pranzo si svolgerà presso

Pappafico Disco club Via Litoranea, 14 Marina di Pisa