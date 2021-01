Una discarica nella boscaglia di via di Mammoli

LUCCA – Un nostro telespettatore, Paolo, ci ha inviato un breve filmato in cui si nota una delle tante discariche ormai presenti sul nostri territorio.

Ci troviamo esattamente sulla via di Mammoli lungo la strada che porta alla famosa chiesetta. Come potete notare tra la vegetazione, i robusti tronchi di alberi e il verde delle foglie, spunta un pò di tutto. Da vecchie lavatrici a rifiuti meno ingombranti ma che non dovrebbero stare in quel posto e che invece qualcuno ha pensato di scaricare lì, proprio in mezzo alla natura. Ogni ulteriore commento ci pare superfluo.