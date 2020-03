Una discarica abusiva a cielo aperto lungo il Brennero

Infatti questi massi di cemento nascondono il contenuto di vari scarichi effettuati in momenti differenti e quasi certamente da persone differenti. Un luogo che è diventato una vera e propria discarica abusiva. Soprattutto di notte è facile fermarsi con la propria auto e depositare l’immondizia visto che ci sono davvero poche possibilità di essere scoperti.

Il questo caso il danno è anche maggiore, in quanto depositare li i rifiuti è estremamente pericoloso in quanto sono a 50 cm dalla scarpata che va direttamente nel fiume Serchio. Può bastare un temporale per far cadere in acqua parte dei rifiuti e del contenuto dei sacchetti. Vi si trova di tutto: prodotti in scatola ancora intatti probabilmente scaduti, e rifiuti di ogni genere. Un vero peccato che nonostante tutte le campagne fatte soprattutto dalle nuove generazioni anche sul tema di Plastic Free vi sia sempre qualcuno che non capta il messaggio. Senza poi trascurare il fatto che chi compie questi gesti rischia seriamente multe salate e denunce penali e magari dimentica che con un pizzico di senso civico e di rispetto verso tutti oggi è possibile smaltire qualsiasi materiale e in modo corretto.