Una discarica abusiva a cielo aperto a Piano di Coreglia

FONTENOITV

Una volta arrivati sul posto ecco cosa abbiamo trovato. Ci troviamo in un’area pubblica che fa parte del PIP di Camparlese un’area di oltre 20mila metri quadri destinata alle aziende con lo scopo di creare occupazione, quindi posti di lavoro e non certo discariche a cielo aperto. Una parte di quest’area al momento è occupata dallo stoccaggio di questi vecchi cassonetti che l’amministrazione comunale aveva concesso alla ditta che curava la raccolta dei rifiuti prima del porta a porta. Evidentemente la situazione è scappata di mano e oggi ci troviamo di fronte ad un’area piuttosto vasta invasa da rifiuti di ogni genere.

Qui si trovano calzature anche di marca, set da giardino in plastica e una varietà di rifiuti davvero completa. La cosa sconcertante e che preoccupa è che questa è un’area pubblica a tutti gli effetti, quindi di libero accesso a chiunque intenda venirci a passeggiare anche se è poco consigliabile. Essendo un’area di competenza Comunale l’amministrazione da noi contatta ci ha fatto sapere che a giorni scade il termine concesso all’azienda per ripulire sia l’area di stoccaggio che tutto il resto. Se questo non avverrà a breve sarà direttamente l’amministrazione comunale a provvedere a ripulire tutta l’area interessata. Da aggiungere infine che parte dei rifiuti potrebbe essere arrivata anche da cassonetti e parte di sicuro dall’incuria di cittadini che hanno preferito commettere un reato piuttosto che fare la raccolta differenziata.