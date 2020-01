Una delle SCALINATE PIU’ LUNGHE AL MONDO!! (aperta al pubblico)

Una delle SCALINATE PIU’ LUNGHE AL MONDO!! (aperta al pubblico)

Uno dei percorsi più belli d’Italia!

Una vera e propria raccolta unica di ricchezze naturalistiche, storiche, paesaggistiche!

La Calà del Sasso è il percorso, formato da 4 444 gradini, che collega la frazione Valstagna del comune di Valbrenta, nel Canale di Brenta, alla frazione Sasso di Asiago, nell’Altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza, ed è la scalinata più lunga d’Italia.

Oltre che una delle scalinate più lunghe al mondo aperta al pubblico !

La Calà del Sasso copre un dislivello di 744 metri.Il percorso è ancora in gran parte affiancato da una cunetta, realizzata, come i gradini stessi, in pietra calcarea: questa cunetta veniva un tempo utilizzata per trasportare a valle il legname dell’Altopiano. Giunti a Valstagna infatti, la Calà termina nei pressi del fiume Brenta, in cui i tronchi erano fluitati fino a Venezia dove venivano usati nell’Arsenale per la costruzione di imbarcazioni.

Inizio scalinata: frazione Valstagna del comune di Valbrenta, nel Canale di Brenta, la scalinata collega frazione Sasso di Asiago, nell’Altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza, Veneto.

Pargheggio coordinate: 45.866651 11.646931, 45°51’60.02 N 11°38’49.0″E

lunghezza percorso scalinata: 2 .546 metri

Gradini all’origine: 4444

Dislivello: 744 metri

Pendenze: da 20% al 40%