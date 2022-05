Una delegazione portoghese in visita a Capannori per conoscere il sistema di gestione dei rifiuti

Questa mattina (giovedì) nella sala consiliare del Comune il sindaco Luca Menesini, insieme all’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro, ha ricevuto una delegazione portoghese in visita a Capannori per conoscere le buone pratiche in materia di gestione dei rifiuti e in particolare il funzionamento della raccolta ‘porta a porta’. La delegazione era composta da una trentina di persone, tra amministratori locali in rappresentanza di 20 Comuni del Portogallo e rappresentanti di aziende pubbliche che si occupano di gestione dei rifiuti.

‘E’ con vera soddisfazione che abbiamo accolto in Comune la delegazione portoghese che è a Capannori per conoscere le azioni che abbiamo realizzato e che stiamo portando avanti nell’ambito della Strategia ‘Rifiuti Zero’-. Capannori continua ad essere un modello a livello internazionale per la gestione dei rifiuti ed è per noi è un onore poter contribuire a diffondere anche in altri Paesi la nostra positiva esperienza in questo settore strategico”.

La visita a Capannori è stata promossa dall’associazione ‘Zero’ che promuove la strategia ‘Rifiuti Zero’ in Portogallo, in collaborazione con Zero Waste Europe, il cui coordinatore scientifico, Enzo Favoino ha partecipato all’incontro di questa mattina. La delegazione durante il soggiorno a Capannori ha assistito ad alcuni momenti della raccolta domiciliare dei rifiuti ed ha visitato il Centro di Ricerca Rifiuti Zero dove ha incontrato il suo coordinatore Rossano Ercolini.