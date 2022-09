Una delegazione internazionale di investitori del settore turistico a Lucca

Una delegazione internazionale di investitori del settore turistico a Lucca

Ieri (venerdì 16 settembre) in occasione dell’opening del Grand Hotel Universe in piazza del Giglio, sono giunti a Lucca circa 200 tra delegati e manager della Marriott International Inc, multinazionale statunitense leader nella gestione di strutture alberghiere di lusso. L’amministrazione comunale, con l’assessore al Turismo a fare gli onori di casa, ha accolto la delegazione internazionale, guidata dal presidente David Marriott (presidente dell’organizzazione) e Satya Anand (responsabile Europa, Oriente e Africa dell’organizzazione), con un saluto ufficiale al Teatro del Giglio e con la trasmissione di un video di benvenuto che ha evidenziato bellezze e potenzialità della città di Lucca.

Presenti anche Lance T Shaner e Plato Ghinos, della catena Shaner Hotels, oltre a numerosi investitori del settore immobiliare ed alberghiero ed esponenti di tour operator internazionali e della stampa, che hanno potuto apprezzare le bellezze della città con specifiche visite e percorsi guidati, organizzati dall’amministrazione in collaborazione con gli enti e le forze competenti del territorio, conclusi con la visita all’Orto Botanico ed una cena tipica lucchese nella Cannoniera. Notevole l’impatto dell’evento, un vero e proprio lancio mondiale per la promozione turistica della città, che ha permesso a Lucca di mostrarsi nella sua piena bellezza ad importanti investitori del settore.

—