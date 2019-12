Una cerva di nome Carmela a spasso per le vie di Chiozza

Quando qualcuno le si avvicina il piccolo cerbiatto si allontana di alcuni metri mentre la Cerva rimane tranquillamente a farsi accarezzare. insomma, ormai è diventata una vera star. Avvicinandosi si ha la sensazione che l’animale cerchi quasi un contatto umano. Inoltre gradisce gradisce molto le verdure e anche le mela e con i più piccoli si mette in posa e dispensa loro leccate amichevoli. Nel paese di Chiozza come in tutti i borghi di montagna è molto praticata l’attività venatoria. Ma cosa dicono i cacciatori di questo esemplare diventato così domestico ? La “signora” Carmela, questo il nome dato alla cerva, sembra gradire molto questa sua condizione anche perchè si sente coccolata e protetta da tutta la comunità. Siamo sicuri che in breve tempo anche la cerva più giovane seguirà l’istinto della mamma nel concedersi alla comunità di Chiozza. Nel frattempo i paesani stanno cercando anche possibili soluzioni per nutrire le due bestiole anche nel periodo invernale che da queste parti è rigido. Infatti quando la neve scende copiosa aumentano le difficoltà di sopravvivenza per gli esemplari erbivori come la nostra Carmela.