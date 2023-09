Una cerimonia speciale per Enrico Vanzina che riceve il Premio Villa Bertelli 2023

Una cerimonia speciale per Enrico Vanzina che riceve il Premio Villa Bertelli 2023

L’appuntamento martedì 19 settembre alle 17.30

Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

Sarà il coronamento dell’omaggio al regista e autore Enrico Vanzina, la cerimonia di consegna del Premio Villa Bertelli 2023, in occasione dei 40 anni del film Sapore di mare, in programma martedì 19 settembre alle 17.30 nel Giardino d’Inverno della Villa a Forte dei Marmi.

Siamo onorati e felici di dedicare il nostro Premio a Enrico Vanzina – ha dichiarato il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci- un riconoscimento per un Maestro del cinema italiano, che ha sempre portato nel cuore la nostra città, riservandole un ruolo speciale nella sua produzione cinematografica. Grazie e lunga vita a questa straordinaria amicizia. Una celebrazione a tutto tondo da Forte dei Marmi per il regista, dal momento che è in corso fino al 30 settembre negli spazi espositivi del secondo piano la mostra Sapore di mare 40 anni dopo: il cinema balneare in Italia, a cura di Alessandro Orsucci, a corredo dell’omaggio a lui dedicato. La riproduzione del celebre cavallino di Arturo Dazzi, realizzata dalla Fonderia Del Chiaro di Pietrasanta va dunque all’autore del film, che nel 1983 rilanciò Forte dei Marmi e che per molti rimane un ricordo prezioso di quel periodo. Presenta l’evento il giornalista

Enrico Salvadori. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251.