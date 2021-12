UNA CENA PER LE PERSONE SOLE – CON MARUSKA

Sabato 18*Dicembre 2021*

Ci troviamo per scambiarci gli * AUGURI di NATALE *

R i s t o r a n t e

* L’ O R C I N O * Via le Cerbaie 51* ALTOPASCIO

Musica dal vivo con

🎤DARIO e LETIZIA 🎹

Che ci faranno 👠ballare e Divertire tutta la sera…

20.30* Inizio Cena a euro 25

Prenotazione Obbligatoria

obbligo del Green Pass*

Maruska… telefono 329 455 1047