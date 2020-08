Torna a Grande richiesta la……Cena in fattoria sulle colline di lamporecchio località cerbaiaUna cena per conoscere nuove persone single da tutta la toscana.Età consigliata 40+Ambiente semplice contadino, la Tenuta è anche apprezzata come produttrice e vendita di ottimo vino.

*Locale conforme con le vigenti norme del protocollo sicurezza Covid-19, sistemazione tavoli con il rispetto delle distanze con obbligo di presentarsi con la mascherina.

Arrivo previsto al locale; h 20:30 max h 20:45 (si prega la massima puntualità)

con verifica prenotazione e pagamento della serata.

Importante arrivare in orario cosi avete la possibilità di scegliere bene il vostro posto a cena

Costo serata 30€ a persona

a breve il menù

– Acqua, vino (una bottiglia ogni 4) e caffè inclusi

liquori extra

N.B.

– Su richiesta sono possibili opzioni vegetariane. Avvisare al momento della prenotazione anche di eventuali allergie o intolleranze.

POSTI PER SINGLE

sarete voi a decidere il posto cercando di rispettare i posti da una parte delle tavolate donne di fronte gli uomini, per facilitare le conoscenze durante la serata.

PER PRENOTARE LA CENA

prenota solo da qui:

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

scrivi nomi partecipanti e la parola “cena single 29 agosto”

Se foste impossibilitati a partecipare per disdire farlo entro venerdi 28 agosto alle h 16

La cena in Fattoria si svolgerà presso Tenute Poggio di Bobi n 4 a Lamporecchio Pistoia località Cerbaia ( si trova ad appena 15 minuti di auto dal grande centro commerciale di montecatini terme)

sabato 5 settembre siamo in Versilia al Maki Maki Viareggio

https://www.facebook.com/events/1262228947280669/

venerdi 11 settembre cena relax al Papiro villa campanile pisa

https://www.facebook.com/events/224425572072689/

sabato 19 settembre siamo a Montecatini Terme Gala dei Single Hotel****Esplanade

https://www.facebook.com/events/620630521892589/

PRENOTA HOTEL https://tuttobenehotel.wordpress.com/bookinghotel/