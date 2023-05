Partendo da Palagnana faremo un semplice ma panoramico percorso sul Monte Croce assieme alla joelette: carrozzina monoruota che consente anche a chi ha disabilità fisiche di poter godere di esperienze in mezzo alla natura. Per questa esperienza saremo in compagnia degli amici dell’associazione Aeliante. Vieni a darci una mano! Dopo l’escursione, resa spettacolare in questo periodo soprattutto per la suggestiva fioritura delle giunchiglie, ci sarà la possibilità di fare un rinfresco con formaggio e altri prodotti locali.