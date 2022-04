Pietrasanta – Una caccia al tesoro “formato famiglia”

Una giornata all’insegna dell’esplorazione e dello stare insieme: domenica 24 aprile, dalle 16,30, un’avvincente caccia al tesoro porterà tutta la famiglia alla scoperta delle meraviglie artistiche di Pietrasanta e della mostra diffusa di Sandro Gorra.

Il chiostro di Sant’Agostino sarà la base di partenza per quest’avventura: dopo una breve visita guidata, piccoli e grandi esploratori (età consigliata: da 6 anni in poi) saranno divisi in squadre e riceveranno gli indizi per cimentarsi con le varie prove. La caccia al tesoro si snoderà fra le strade di Pietrasanta e all’interno dei Musei Civici, in un susseguirsi di rebus e indovinelli che condurranno all’ambito tesoro.

L’iniziativa fa parte del ricco calendario di “Pietrasanta a misura di bambino”, promosso dal Comune e curato dagli istituti culturali, la Fondazione Versiliana e le cooperative Itinera e Coopculture. Il costo di partecipazione è di 5 euro, sia per gli adulti che per i bambini, con biglietto acquistabile esclusivamente online al link https://itinera.link/ pietrasanta24 (pagamento con bonifico bancario, carta di credito e Paypal).

Ulteriori informazioni al numero WhatsApp 329 2391694.

L’evento si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie vigenti.