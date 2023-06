Una buona prestazione e un’ottima notizia in questo fine settimana per la Pugilistica Lucchese,

Una buona prestazione e un’ottima notizia in questo fine settimana per la Pugilistica Lucchese, sempre al centro dell’attività sportiva della nostra città. La buona notizia è la convocazione in azzurro per Sasha Mencaroni, il talentuoso pugile allenato da Giulio Monselesan, che causa infortunio (microfrattura piede) era stato costretto a fermarsi a fine aprile, rinunciando a partecipare ai campionati italiani Junior che si sono svolti a Roseto degli Abruzzi il 19 Maggio. Una rinuncia molto dolorosa per Mencaroni, titolare della maglia della nazionale Junior nei 46 kg. Questo campionato ’23 lo avrebbe infatti visto sicuramente come protagonista, soprattutto in vista della successiva partecipazione ai campionati europei in programma a fine luglio. La convocazione ridà quindi speranza al giovane pugile lucchese, che appena avuto via libera dal medico a riprendere gli allenamenti si è di nuovo presentato in palestra.

Lunedì 26 Giugno Mencaroni partirà alla volta della Romania, a Calaresi dove la squadra Junior della Federazione Pugilistica Italiana sarà impegnata fino al 1° luglio in un campo di allenamento con i pari età romeni (nazione storicamente molto forte nella boxe). La speranza è che l’infortunio sia recuperato completamente, e che Mencaroni venga chiamato nel team che parteciperà ai Campionati Europei Junior in programma dal 31 luglio a Ploiesti, sempre in Romania.

Questo sabato 17 Giugno, a Lastra a Signa, Achraf Lekhal ha invece messo in scena una buona prestazione, battendo ai punti il pugile di casa Lorenzo Tumminaro (Padariso Boxe Lastra a Signa) nella categoria 71 kg Youth. Un ottimo incontro quello disputato da Lekhal contro un avversario ben preparato, combattivo e tenace. Quando il lucchese riesce a fare il “suo pugilato”, ovvero anticipare il rivale e stare al centro del ring, si dimostra sempre un pugile difficile da inquadrare e battere. E in questa occasione il ragazzo è riuscito a condurre in questo modo le prime due riprese, mentre Tumminaro è riuscito a trovare la chiave per equilibrare lo scontro al terzo round.

Adesso, l’obbiettivo che si pone Lekhal sono i prossimi campionati italiani under 22 di fine settembre, per i quali dovrebbe scendere nei 67 kg. Stesso obbiettivo messo nel mirino per la categoria 60 kg da Alessandro Gatti, prossimo al rientro dopo il lento ma doveroso periodo di recupero dovuto ad un’operazione chirurgica al naso.