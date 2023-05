Una bilancia professionale computerizzata per la Diabetologia di Lucca donata dalla Indaco srl

Lucca, 24 maggio 2023 – Una moderna bilancia professionale computerizzata, con pedana e altimetro, adatta per stabilire il peso esatto e l’altezza dei pazienti diabetici, compresi i grandi obesi, che hanno bisogno di costanti verifiche ponderali.

Questo utilissimo strumento è stato donato alla struttura di Diabetologia di Lucca, che svolge la sua attività nella Cittadella della salute “Campo di Marte”, dalla ditta Indaco srl, che ha sede nel comune di Capannori, si occupa di autotrasporti e logistica e già negli anni precedenti aveva effettuato importanti donazioni alla Asl (l’ultima era stata una poltrona podologica).

“Siamo davvero felici di aver effettuato questa nuova donazione alla Diabetologia di Lucca – dicono Emilia Bacci e Emanuele Sani, anche a nome degli altri due soci di Indaco srl, Andrea Bertolami e Cristiano Morra – perché il personale ci assicura che si tratta di uno strumenti molto utile e in grado di far migliorare la condizione dei pazienti e il lavoro degli operatori, nell’ambito di un percorso diabetologico che riesce a fornire risposte importanti sul territorio. Ci fa anche piacere ribadire anche quest’anno l’atmosfera di famiglia che si respira in questo servizio”.

“Un grazie sentito per questa graditissima donazione – sottolinea la direttrice della Zona Piana di Lucca Eluisa Lo Presti – a nome della Zona distretto e della Direzione aziendale. Il ringraziamento è di fatto anche da parte dei cittadini, che trarranno i maggiori vantaggi dalla presenza di questa moderna bilancia pesapersone elettronica. E’ quindi un dono che ha un valore sociale importante e che rappresenta anche un riconoscimento della comunità lucchese a un team di professionisti che svolge bene la propria funzione, non tralasciando aspetti rilevanti come quelli del clima e delle relazioni”.

“Questa donazione effettuata da persone ormai amiche della nostra struttura – afferma Alberto di Carlo, responsabile della Diabetologia e malattie metaboliche di Lucca – è per noi fondamentale. Ci permetterà infatti di venire incontro in maniera professionale a pazienti obesi o con disabilità, ma anche ad esempio a donne con diabete in gravidanza, che devono essere sottoposte a controlli costanti. La nuova bilancia, che già stiamo utilizzando, permette inoltre a tutto il nostro personale di lavorare meglio. Nella nostra Asl ci sono oltre 90mila persone affette da diabete e solo nell’ambito di Lucca (Piana e Valle del Serchio) almeno 17mila. Un numero davvero altissimo di utenti, che spesso presentano altre problematiche rilevanti.

Grazie alla disponibilità e alla professionalità degli operatori abbiamo creato una rete multiprofessionale e multidisciplinare coordinata dal diabetologo, che si interfaccia con i medici di medicina generale e che si avvale delle competenze dell’internista, del cardiologo, dell’ortopedico, dell’oculista, dell’infettivologo, del nefrologo, del ginecologo. Grazie, infine, per la costante collaborazione all’Associazione Lucchese Diabetici, che lavora in simbiosi e in completa unità d’intenti con noi”.

Insieme al responsabile della struttura erano presenti alla presentazione ufficiale del nuovo pesapersone professionale anche i medici Ilaria Casadidio, Ilaria Cuccuru e Cristina Lencioni e l’infermiera Marzia Piacentini, che – a nome di tutto il team – si sono unite al ringraziamento nei confronti della ditta Indaco per la sua generosità, che ha permesso di migliorare la dotazione strumentale della Diabetologia di Lucca.

