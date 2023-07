UNA BANDA…SULLA MONTAGNA. La Merciful Band in concerto sul Monte Bargiglio

UNA BANDA…SULLA MONTAGNA. La Merciful Band in concerto sul Monte Bargiglio. Domenica 23 luglio.

Un evento davvero particolare ed eccezionale si terrà domenica 23 luglio 2023, alle ore 18, sul Monte Bargiglio, sopra il paese di Cune, nel comune di Borgo a Mozzano.

La MERCIFUL BAND, banda musicale della Misericordia di Borgo a Mozzano, ha infatti deciso di tenere in quel luogo suggestivo un concerto dal titolo: “UNA BANDA…SULLA MONTAGNA”.

Il Monte Bargiglio, che si trova ad una altezza di 866 metri sul livello del mare, è in una posizione strategica eccezionale, con una visuale incredibile tra la valle del Serchio e della Lima, sconfinando fino alla città di Lucca, al gruppo delle Panie in Apuane e al mare. Sulla sommità del Monte si trovano i resti di un’ antica torre di segnalazione del XIV sec. della Repubblica di Lucca, oggetto di recenti restauri. Il Monte Bargiglio, proprio per la presenza di questa fortificazione, è conosciuto come “Occhio di Lucca”.

Ai piedi dell’antica torre le note della MERCIFUL BAND si uniranno ad un panorama mozzafiato per offrire uno spettacolo unico.

Al Bargiglio si accede attraverso una mulattiera che parte dal bellissimo Romitorio di San Bartolomeo, proprietà della Parrocchia di Cune dove, alla fine del concerto, alle ore 20, scendendo dal Monte, è previsto un incontro conviviale, per il quale è necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail info@misericordiaborgo.org oppure al numero telefonico 3492401085. Il tempo di percorrenza, a piedi, per arrivare sulla sommità della montagna, luogo del concerto, da dove si parcheggiano le macchine, è di circa 30 minuti.

Preziosa ed indispensabile, per l’organizzazione del concerto, è la collaborazione che le varie Associazioni del paese di Cune hanno offerto alla Misericordia, che ringrazia sentitamente: I Romiti di San Bartolomeo, la Società delle Macchie ed il Comitato Paesano.

Il concerto vede anche il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano e dell’ ANBIMA di Lucca, associazione delle bande italiane a cui aderisce anche la Merciful Band.

Proprio nei giorni 22 e 23 luglio l’Associazione Acunia e quella del Volo Libero di Diecimo hanno organizzato una serie di appuntamenti e visite nella zone sopra Cune, di cui, il concerto della Merciful Band potrà essere una bella conclusione “in musica”.

Gabriele Brunini – Governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano