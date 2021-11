Una bacheca web per la didattica e i servizi educativi dei musei di Lucca

un nuovo strumento per la rete museale della città

Un nuovo spazio virtuale #didatticaMuseidiLucca #LuccaMuseixlaScuola #LuccaMuseiMaterialiDidattici, espone l’offerta didattico-educativa dei Musei ed Istituti culturali della città. La bacheca, realizzata dall’ufficio cultura del Comune di Lucca, sull’applicazione Padlet.com è accessibile dalla sezione “appuntamenti al museo” del sito www.Turismo.Lucca.it ed offre una visione ampia e un servizio informativo sulla variegata offerta di servizi e strumenti didattici ed educativi dei musei ed istituti culturali di Lucca

Si tratta di una vetrina dedicata a scuole, insegnanti, genitori, studenti, ragazzi ed adulti in cui potranno trovare facilmente e in modo aggregato servizi di visita guidata e visita a tema, laboratori didattici e creativi materiali di supporto alla didattica per insegnati e genitori, videoclip e video lezioni, cicli di incontri a vari livelli di divulgazione, programmi di apprendimento o approfondimento e percorsi educativi per bambini, ragazzi, adulti

Lo scopo è promuovere il patrimonio culturale lucchese ed al contempo fornire suggerimenti per collaborazioni e cooperazioni tra musei e scuole o per incuriosire e invitare alla scoperta dei tesori del territorio i cittadini più interessati. Lo strumento è stato realizzato e verrà incrementato e aggiornato attraverso il progetto lavorativo di due ragazze in tirocinio e in servizio civile presso gli uffici cultura e istruzione del Comune di Lucca.