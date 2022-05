Due giorni con principesse, fiabe, laboratori, spettacoli, dinosauri, giochi di una volta, Lego e tanto divertimento

Un weekend dedicato ai bimbi e alle famiglie al Real Collegio con “Lucca Bimbi”

Grande attesa per il super evento dedicato ai bambini e alle famiglie

È tutto pronto per il taglio del nastro di “Lucca Bimbi”, la più grande manifestazione in centro città dedicata ai bambini (da 2 a 12 anni) e alle famiglie, che si terrà questo fine settimana (sabato 7 e domenica 8 maggio) dalle 10 alle 20, nella favolosa cornice del Real Collegio di Lucca.

Tantissime le novità di questa 6° edizione che si preannuncia ancora più emozionante: dall’Area Paleontologica con i laboratori per diventare un vero paleontologo alle prese con i cuccioli di dinosauro, alla nuova Area Spettacoli con il concerto delle sigle Disney e cartoni animati, il Gran Ballo delle Principesse Disney e un omaggio musicale alle sigle dei più bei film di animazione.

Immancabile il percorso delle fiabe “Favoleggiando di Fiaba in Favola”, un viaggio emozionale insieme a Cenerentola, Biancaneve, Rapunzel, Elsa e Belle.

Ad attendere bambini e famiglie ci saranno anche l’immancabile Area Lego, l’area “C’era una volta il Gioco”, con tanti nuovi giochi in legno e spettacoli di micro magia e giocoleria, l’Area Kung Fu dove poter provare questa disciplina, l’Area Preistorica con tante attività pratiche come l’accensione del fuoco, e l’Area Scientifica con esperimenti e viaggi nel mondo della geologia, della chimica e della biologia. Tantissimi i laboratori: da quelli creativi dedicati anche ai più piccoli, a quelli di scrittura creativa, dai laboratori fatti insieme ai personaggi delle fiabe come Alice, Pinocchio o Gian Giacomo Uncino, a magici laboratori in compagnia di Harry Potter.

Ampio spazio anche alla presentazione di libri di diversi autori, e quello dedicato ai benefici della musica in culla, della musicoterapia e del canto in gravidanza.