Un volume sulle vie religiose dei pellegrini verso il Volto Santo

L’incontro, coordinato da Francesco Pinagli, si è aperto con il saluto del presidente dell’Unione comuni della Garfagnana Andrea Tagliasacchi, alla presenza di tanti cittadini, sindaci e amministratori, del presidente del parco dell’Appennino tosco-emiliano Fausto Giovannelli e dell’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. Il volume scritto da Piacentini, già comandante del reparto Corpo Carabinieri forestali del parco dell’Appennino tosco emiliano, vuole fornire indicazioni utili ai tanti appassionati di percorsi religiosi. Il nostro Appennino, nel passato, è stato attraversato da pellegrini diretti in visita al Volto Santo di Lucca, in alcuni casi anche verso Roma o addirittura anche verso la Terrasanta. Oggi questi itinerari potrebbero rappresentare anche un importante risorsa turistica per il territorio, ma c’è la necessità di progetti ben fatti e di tanta condivisione: intervista Paolo Giulietti