Un volume sul restauro della chiesa di San Michele di Castello

Per salvare e recuperare questa bellissima chiesa, la Chiesa di San Michele di Castello in Val di Roggio, si era formato anche un comitato guidato da Monsignor Giuseppe Ghilarducci. Oggi questo luogo di culto è stato messo in sicurezza e si può affermare che la struttura è stata recuperata completamente grazie alle fondazioni bancarie ma anche alla generosità di privati cittadini. Per valorizzare e promuove questo edificio e il suo ruolo nel passato, nel presente e nel futuro è stato realizzato un piccolo volume che verrà presentato sabato 12 marzo alle 17 nel salone dell’Arcivescovato alla presenza degli autori e dell’Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti:

