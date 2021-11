Un vero successo il Convegno del 50esimo della FIR CB a Viareggio

Un appuntamento, quello di domenica 31 ottobre scorso, al Grand Hotel Royal di Viareggio, che ha destato veramente grandissimo interesse. Tema del convegno erano i 50 anni della FIR CB.

All’ingresso era possibile visitare anche la contestuale mostra di tutta la strumentazione che ha fatto la storia della comunicazione di emergenza e durante gli interventi è stato possibile ascoltare registrazioni effettuate durante alcuni degli eventi che hanno colpito il nostro paese.

I partecipanti hanno avuto l’occasione di entrare nel cuore del volontariato di Protezione Civile, avendo contezza di quanto questo argomento sia importante non solo a livello amministrativo ma anche per i cittadini, i quali, nel caso si verifichino delle emergenze, sono i diretti interessati dei provvedimenti di protezione civile.

All’incontro erano presenti i vertici di alcune delle piu’ grandi associazioni di volontariato, come Fabrizio Pregliasco per ANPAS, Gionata Fatichentiƒvc per le Misericordie d’Italia, oltre a Patrizio Losi per FIR CB, e alcuni esponenti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile come il Vice Capo Titti Postiglione tra i quali anche il Sindaco di Seravezza, Lorenzo Alessandrini, il quale, sempre nelle vesti di giovane sindaco, ebbe un ruolo determinante durante l’alluvione in Versilia, nel giugno del 1996.