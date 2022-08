un uomo ritrovato deceduto in via della Stazione a Borgo a Mozzano.

un uomo (età apparente superiore ai 70 anni) ritrovato deceduto in via della Stazione intorno al numero civico 12 a Borgo a Mozzano. Il corpo ormai privo di vita si trovava sotto un ponte e si pensa a un suicidio. Sul posto i Carabinieri. Intervenuta anche l’automedica di Borgo a Mozzano ma il personale sanitario non ha potuto che constatare l’avvenuto decesso (probabilmente risale a qualche ora prima del ritrovamento)