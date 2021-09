Un uomo è stato trovato morto dissanguato nella sua casa. Si trattadi un pensionato di 67 anni

molto probabilmente si sarebbe ferito in un incidente domestico non rendendosi conto della gravità della lesione. E’ morto per dissanguamento prima di poter chiedere aiuto. Era solo in quel momento

La vittima è Massimo Belli, residente nella zona di San Donato. Lo ha trovato stamani mattina lunedi 6 settembre la badante che andava solitamente ad aiutarlo, ma non la domenica, quando l’uomo rimanveva da solo.