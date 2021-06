Un uomo è deceduto precipitando per oltre 200 metri dalla vetta del Monte Procinto,

La stazione di Querceta del Soccorso Alpino Toscano è stato attivata intorno alle 13 per un escursionista caduto alla base del monte Nona in prossimità dell’innesto del sentiero 6.

Un tecnico della stazione si è portato immediatamente sul luogo dell’incidente, circa 100 metri sotto un ponte di legno.

L’elicottero EliPavullo dopo una prima ricognizione si è diretto al campo sportivo di Retignano per imbarcare i soccorritori che procederanno a bonificare la zona fitta di vegetazione per consentire il recupero. Si teme che l’uomo, di cui non si conoscono le generalità, sia deceduto. In ogni caso sul posto sta convergendo personale medico per appurare le condizioni. Intervento in corso. Aggiornamento a breve.

EliPavullo al campo di Retignano in decollo per il target per constatazione da parte del medico:

Constatato il decesso. La squadra attende a breve il nulla osta da parte dell’autorità per procedere con il recupero della salma