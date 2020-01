Un uomo di 90 anni in gravi difficoltà economiche ruba un tiramisù al supermercato: la polizia gli paga la spesa

In un periodo storico e sociale in cui le conseguenze della crisi economica si fanno sempre più sentire sulla popolazione italiana di tutte le età, spesso a soffrirne di più sono gli anziani. Costretti ad accontentarsi di una spesso misera pensione mensile, i nostri nonni e le nostre nonne sono sempre più a rischio povertà . E dunque non è raro sentire storie in cui i nostri anziani, per andare avanti e non soffrire la fame, sono costretti a rubacchiare nei supermercati a causa della disperazione crescente.

Il protagonista di questa storia che è accaduta in un supermercato romano è un povero uomo di 90 anni in serie difficoltà economiche; una volta entrato nell’esercizio commerciale, l’anziano signore ha subito adocchiato il tiramisù, il suo dolce preferito ma, non avendo i soldi necessari per pagarlo, decide di provare a “farla franca” ed uscire dal supermarket per poterselo gustare indisturbato da tutto e da tutti. Ma i servizi dell’ordine, proprio fuori dal supermercato, hanno subito notato che qualcosa non andava, e hanno scoperto cosa nascondeva l’uomo sotto il soprabito.

Ma le forze dell’ordine, hanno ritenuto poi non necessario decretare il fermo del novantenne, in chiaro stato emotivamente fragile; non solo lo hanno poi riaccompagnato al treno per tornare verso casa, ma gli hanno pagato il tiramisù e anche fatto la spesa!