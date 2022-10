un uomo di 80 anni si allontana da casa – allertate le ricerche – per fortuna in serata l’uomo e’ stato ritrovato

I Vigili del fuoco del comando di Pistoia, sono intervenuti alle ore 18:00 di ieri nel comune di Quarrata in Via Magia, per la ricerca di un uomo di 80 anni che non ha fatto rientro a casa.

I Vigili del fuoco hanno attivato la procedura di ricerca, inviato squadre di terra, le unità cinofile e droni, coordinati dall’Unità di Comando Locale dove il personale specializzato in topografia che coordina e pianifica le ricerche. Attivata anche la procedura Prefettizia con l’invio di risorse di squadre di volontari.

Le ricerche si sono concluse alle ore 21:40 circa con il ritrovamento dell’uomo in buono stato di salute da parte di un cittadino nei pressi della chiesa di Sant’Allemura.