Un uomo di 45 anni è caduto da un ponteggio, e ha riportato trauma cranico – IN CODICE ROSSO AL VERSILIA

Chiamata delle 17.15 per infortunio sul lavoro a Marina di Pietrasanta in via dei Mille.

Un uomo di 45 anni è caduto da un ponteggio, da un’altezza di circa 2 metri, e ha riportato trauma cranico e agli arti superiori.

E’ stato portato in codice rosso all’ospedale Versilia. Intervenute: automedica nord e ambulanza della Misericordia di Marina di Pietrasanta. Sul posto anche gli operatori del Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro