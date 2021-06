Un uomo del 1972 in bicicletta è stato investito da un’auto in localita’ Nocchi –

Chiamata delle 19.48 per incidente stradale in via Provinciale per Camaiore località Nocchi, nella zona dell’enoteca Nebraska. Un uomo del 1972 in bicicletta è stato investito da un’auto e ha riportato politrauma. È stato portato con Pegaso a Cisanello comunque in codice giallo.

Condotto all’ospedale Versilia, non perché ferito ma perché in stato di shock, l’investitore.

Intervenuti, oltre a Pegaso, automedica nord e Misericordia di Capezzano